Даже с переломанными костями отказывались петь гимн Украины: солдат-доброволец рассказал о героизме военных в плену

43-летний рядовой из Ленобласти вернулся в Россию после четырех месяцев плена на Украине. Фото: СОЦСЕТИ

43-летний Виктор Масягин из поселка Елизаветино из Гатчинского района Ленобласти вернулся на родину после обмена военнопленными российской и украинской сторон. Журналисты "КП-Петербург" узнали у солдата-добровольца, что происходило в плену у украинских военных и что пришлось пережить рядовому.

По словам мужчины, он ушел на спецоперацию добровольцем еще зимой, но 13 августа попал в плен, в котором пробыл почти четыре месяца. Все это время родственники россиянина считали его погибшим.

Виктор объяснил, что несколько недель пробыл в колонии в Днепропетровске. Там ему даже оказали медпомощь, но оперировать не стали- только загипсовали. В итоге все четыре месяца он проходил с пулей, застрявшей в кости в руке. После этого российского добровольца, попавшего в плен, отправили в СИЗО в Киев.

- Кормили трижды в день. Душ, туалет. Физического насилия уже не было. Только психологически давили ... На прогулку выпускали только при условии, что споем гимн Украины. Мы отказались. Больше не гуляли. От уныния спасало общение с другими пленными и чтение. ... Иногда нам включали и телевизор, но там были только пропагандистские новости. Там говорили про то, как на Украине все хорошо, а в России плохо, - рассказал Масягин "КП-Петербург".

Также мужчина считает, что пока некоторых военнопленных судили и отправляли в колонию, никто из украинцев так и не узнал, что Масягин - не простой контрактник, а доброволец. Виктор полагает, что именно это его и спасло.

Однако судьба сложилась так, что ему посчастливилось вернуться домой. Прежде всего мужчина созвонился с матерью и набрал бывшей жене. Теперь доброволец проходит лечение в Москве, восстанавливает силы. Руку ему, кстати, прооперировали и вытащили пулю.

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