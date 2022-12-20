Минюст России подал иск о ликвидации «Московской Хельсинкской группы»
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Министерство юстиции России инициировало ликвидацию правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа».
Как передает РИА Новости со ссылкой на Московский городской суд, «поступил иск главного управления Минюста РФ о ликвидации «Московской Хельсинкской группы». В настоящее время иск зарегистрирован, однако дата его рассмотрения пока не определена.
Напомним, организация «Московская Хельсинская группа» была основана советским физиком и правозащитником Юрием Орловым в 1976 году. Ее целью заявлялось содействие исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, которые посвящены соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и прав и свобод человека.
В первый состав «Московской Хельсинкской группы» входили ученые и писатели Андрей Сахаров, Анатолий Марченко, Александр Гинзбург, Александр Корчак, Михаил Бернштам, Мальва Ланда и другие.