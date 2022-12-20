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НовостиОбщество20 декабря 2022 13:51

Минюст России подал иск о ликвидации «Московской Хельсинкской группы»

Дата его рассмотрения пока не назначена
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минюст России подал иск о ликвидации «Московской Хельсинкской группы»

Минюст России подал иск о ликвидации «Московской Хельсинкской группы»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России инициировало ликвидацию правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа».

Как передает РИА Новости со ссылкой на Московский городской суд, «поступил иск главного управления Минюста РФ о ликвидации «Московской Хельсинкской группы». В настоящее время иск зарегистрирован, однако дата его рассмотрения пока не определена.

Напомним, организация «Московская Хельсинская группа» была основана советским физиком и правозащитником Юрием Орловым в 1976 году. Ее целью заявлялось содействие исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, которые посвящены соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и прав и свобод человека.

В первый состав «Московской Хельсинкской группы» входили ученые и писатели Андрей Сахаров, Анатолий Марченко, Александр Гинзбург, Александр Корчак, Михаил Бернштам, Мальва Ланда и другие.