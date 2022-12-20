"Мир географии" предлагает фильмы и уроки для школьников с использованием VR-технологий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Русское географическое общество (РГО) 20 декабря запускает виртуальный образовательно-развлекательный портал "Мир географии", разработанный при поддержке платёжной системы "Мир".

Как сообщили KP.RU в РГО, главная цель - популяризировать географию и привлечь молодёжь к научному творчеству.

Благодаря VR-технологиям российский школьники смогут посетить виртуальную экскурсию, которую ему проведёт русский госдеятель и ученый-океанолог Александр Колчак. А географ и ботаник Пётр Семёнов-Тян-Шанский поведает про свои приключения, которые произошли с ним на Алтае и в Забайкалье.

У юных зрителей будет уникальная возможность погрузятся в атмосферу исторического здания Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге и узнать о проектах РГО.

Стоит отметить, что "Мир географии" стал первым полноценным учебным сериалом и самым масштабным проектом в России. Его удалось реализовать при помощи специального стереообъектива. Съёмки проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В них принимали участие около 100 человек.

Сейчас "Мир географии" включает шесть фильмов в формате 360 VR и может представить зрителям шесть виртуальных уроков в формате VR180 с различными историческими героями.

Отличительной чертой данного проекта является то, что VR-урок состоит из трёх частей: история жизни великого русского путешественника; его беседы с современным подростком в Штаб-квартире РГ и небольшим тестом на основе тем, затронутых в сюжетах урока.

Авторы проекта надеются, что он будет мотивировать российских учащихся выбирать профессии в сфере географии, этнографии, экологии и других смежных наук.