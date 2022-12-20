В Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, зараженных около 80 человек Фото: REUTERS

В Афганистане в провинции Забуль зафиксировали вспышку неизвестного заболевания. Уже более 80 человек заразились, а два ребенка умерли, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По словам главы Управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими, заболевание выявили в округе Шахджой. У инфицированных наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа. Однако пока врачи затрудняются дать точное определение инфекции.

Ранее сообщалось, что неизвестная болезнь, вспышка которой была зафиксирована в индийском городе Элуру (штат Андхра-Прадеш), с пандемией коронавируса никак не связана, а причиной заболевания, скорее всего, могла стать грязная вода.

Также газета The Guardian сообщала, что молодые люди, проживающие в канадской провинции Нью-Брансуик, стали жертвами загадочной болезни. Заболевание с неврологическими симптомами ставит в тупик врачей уже два года.