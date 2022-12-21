Российский экипаж застрявшего в Венесуэле панамского сухогруза Leros попросил помощи

Российские моряки, застрявшие в порту Венесуэлы, попросили помощи. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр ГЛУЗ

Тринадцать российских моряков, входящих в экипаж панамского судна Leros, с августа находятся в венсуэльском порту. Моряки не получают зарплату и продукты питания, им также недоступна необходимая техническая и административная помощь. Об этом рассказал капитан судна Альберт Фазлиев.

По словам Фазлиева, на судно с августа доставляют лишь половину от необходимого количества продуктов, морякам, в числе которых 13 граждан России и пять индонезийцев, приходится урезать рационы.

«Нам уже два месяца не платят зарплату, а троим из нас — три месяца. Нам заплатили в августе и сентябре, причем августовская зарплата троих россиян где-то потерялась, а в октябре и ноябре не заплатили ничего», - рассказал капитан РИА Новости, добавив, что ряд устройств на судне требуют немедленного ремонта. К тому же, у некоторых моряков возникли проблемы с документами.

Моряки обратились за помощью в ряд ведомств, в том числе в российское посольство в Каракасе.

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Тем временем керченских моряков с судна Soya, задержанных месяц назад в Египте, продолжают удерживать в камере. Судно задержали месяц назад, на его борту нашли запрещенный ко ввозу в страну трамадол.