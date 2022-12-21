ТАСС: Начался вывод из сухого дока авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

Начался вывод из сухого дока находящегося на модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Началась операция по выводу из сухого дока тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Об этом сообщает в среду 21 декабря ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Операция по выводу авианосца из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) началась 20 декабря. Она продлится ориентировочно в течение месяца», - цитирует агентство сообщение одного из источников.

Напомним, ранее авианосец стоял на ремонте в плавучем доке в Росляково, но в октябре 2018 года едва не погиб из-за сбоя в электроснабжении. После этого было решено, что полностью модернизируют авианосец на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. 12 декабря 2019 года на стоящем на ремонте авианосце вспыхнул пожар, погибли два человека, более десяти пострадали. Подробности здесь на KP.RU.

Ожидалось, что работы завершатся в 2023 году, однако срок сдачи корабля Северному флоту сдвинулся. Сообщалось, что передача флоту крейсера «Адмирал Кузнецов» после модернизации и всех последующих государственных испытаний состоится не ранее, чем в 2024 году. Планируется, что после обновления российский Военно-морской флот получит корабль с совершенно другим боевым потенциалом.