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НовостиОбщество20 декабря 2022 22:53

ТАСС: Начался вывод из сухого дока авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

Операция по выводу судна продлится около месяца
Мария ПАВЛОВА
Начался вывод из сухого дока находящегося на модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Начался вывод из сухого дока находящегося на модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Началась операция по выводу из сухого дока тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Об этом сообщает в среду 21 декабря ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Операция по выводу авианосца из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) началась 20 декабря. Она продлится ориентировочно в течение месяца», - цитирует агентство сообщение одного из источников.

Напомним, ранее авианосец стоял на ремонте в плавучем доке в Росляково, но в октябре 2018 года едва не погиб из-за сбоя в электроснабжении. После этого было решено, что полностью модернизируют авианосец на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. 12 декабря 2019 года на стоящем на ремонте авианосце вспыхнул пожар, погибли два человека, более десяти пострадали. Подробности здесь на KP.RU.

Ожидалось, что работы завершатся в 2023 году, однако срок сдачи корабля Северному флоту сдвинулся. Сообщалось, что передача флоту крейсера «Адмирал Кузнецов» после модернизации и всех последующих государственных испытаний состоится не ранее, чем в 2024 году. Планируется, что после обновления российский Военно-морской флот получит корабль с совершенно другим боевым потенциалом.