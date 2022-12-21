Эндокринолог перечислила продукты для сохранения бодрости зимой Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-эндокринолог, диетолог, эксперт компании Biogena Ангелина Водолазкая назвала продукты, которые позволят сохранить работоспособность и активность на протяжении всего дня. В зимнее время года это особенно актуально, многие сталкиваются с недостатком сил.

Справиться с ситуацией помогают не только физические нагрузки, но и правильный сбалансированный рацион. В первую очередь, нужно следить за питьевым режимом, ведь без воды замедляется метаболизм. Ощущается вялость, появляются головные боли.

Не впадать в зимнюю спячку помогут жирные кислоты омега -3 и витамин D. Они необходимы для здоровья сердца и сосудов, правильной работы мозга, красоты кожи, укрепление иммунитета.

Чтобы восполнить недостаток Омега-3, нужно добавить в рацион форель, семгу, сельдь, скумбрию, сайду, камбалу, сардины. Достаточно готовить рыбу 1-2 раза в неделю. Помимо этого, можно принимать нутрицевтики с омега-3 в виде капсул.

О пользе цитрусовых известно давно. Эту группу витаминов восполняет киви, цитрусовые, а также красный и болгарский перцы. В день нужно съедать не менее 3 овощей и трех фруктов.

Не менее важны продукты с растительной клетчаткой и сложные углеводы, которые надолго заряжают бодростью. Это рис, сухофрукты, гречка, чечевица и кукуруза.

- Не впадать в спячку помогут субпродукты, например, говяжье сердце. Такие продукты ценный источник коэнзима Q10, белка, цинка, селена, железа и витамина В12. Коэнзим улучшает насыщение организма кислородом, - говорит «Газете.Ru» врач-эндокринолог.

Можно также обратить внимание на экстракт маки перуанской. Это природный адаптоген, экстракт которого может входить в напитки энерготоники и в нутрицевтики. Она также улучшает либидо. Продукт можно сочетать с гуараной, женьшенем.

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