Бирюков: В 2022 году в Москве заменили более 2,2 тысячи лифтов по программе капремонта

Во время капремонта жилые дома оснащают лифтами, производимыми в Москве и Московской области Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подвёл итоги замены лифтов в жилых домах в уходящем году. Все они были обновлены по региональной программе капитального ремонта.

«В этом году заменили более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, - сообщил заммэра. - Больше всего - в Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном округах».

По его словам, специалисты внимательно контролируют сроки эксплуатации лифтов.

«Это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены», - напомнил Бирюков.

Во время капремонта жилые дома оснащают лифтами, производимыми в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью отвечают современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы более десяти лет назад, - уточнил заммэра. - За эти годы поменяли более 40 тысяч лифтов в жилых домах».

Все установленные в столичных домах лифты включены в программу с указанием конкретных сроков замены, добавил Бирюков.