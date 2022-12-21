В Белом доме пока не видят возможности завершить украинский конфликт дипломатией

В Белом доме заявили, что не намерены подталкивать Зеленского к мирным переговорам Фото: REUTERS

Вашингтон не видит в скором времени возможности завершения украинского конфликта методами дипломатии, а также не намерен подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель американской администрации.

«Мы не видим в ближайшей перспективе дипломатических возможностей, которые бы позволили завершить войну на справедливых условиях», - сказал представитель администрации США.

Как отметил американский чиновник, Вашингтон с начала украинского конфликта придерживаются принципа «ничего об Украине без самой Украины», поэтому не собирается подталкивать Зеленского к столу переговоров.

«Президент не выходит с посланием, что он собирается склонять Зеленского к чему-либо. Это будет послание солидарности и поддержки, координации и взаимодействия», - заявил он.

Как писал сайт KP.RU, Белый дом ранее подтвердил, что Зеленский посетит Вашингтон в среду, 21 декабря 2022 года, отметив, что речь идет об официальном приглашении.