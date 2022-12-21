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НовостиОбщество21 декабря 2022 7:15

Названа цена нового российского кроссовера "Москвич"

Российский кроссовер "Москвич 3" будет стоить от 1,97 миллиона рублей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российский кроссовер "Москвич 3" будет стоить от 1,97 миллиона рублей

Российский кроссовер "Москвич 3" будет стоить от 1,97 миллиона рублей

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Стоимость нового российского кроссовера «Москвич 3» составит от 1,97 миллиона рублей. Об этом сказано в заявлении автопроизводителя, где отмечается автомобиль будет представлен в пяти цветах: белый, черный, серый, а также красный и голубой

«Городской кроссовер "Москвич 3" - это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производстве завода "Москвич". Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей», - сказано в заявлении автопроизводителя.

Кроме того, в компании заявили о завершении выбора партнеров дилерской сети в Москве. До конца 2022 года отгрузка автомобилей начнется в 11 дилерских центров, среди которых ТЦ Кунцево, Рольф Химки, Авилон Волгоградский проспект, Авилон Легенда ТТК, Рольф Центр, Автомир Ярославское шоссе, Автомир Озерная, Major Новорижское шоссе, Петровский Белая Дача, а также Авторусь Измайлово и Автопассаж.

Гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил, что изначально в 2023 году компания будет сконцентрирована на активности в крупных городах-миллионниках, но уже потом «по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России».

Список автосалонов, где его можно купить, здесь.