Названа цена нового российского кроссовера "Москвич"

Российский кроссовер "Москвич 3" будет стоить от 1,97 миллиона рублей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Стоимость нового российского кроссовера «Москвич 3» составит от 1,97 миллиона рублей. Об этом сказано в заявлении автопроизводителя, где отмечается автомобиль будет представлен в пяти цветах: белый, черный, серый, а также красный и голубой

«Городской кроссовер "Москвич 3" - это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производстве завода "Москвич". Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей», - сказано в заявлении автопроизводителя.

Кроме того, в компании заявили о завершении выбора партнеров дилерской сети в Москве. До конца 2022 года отгрузка автомобилей начнется в 11 дилерских центров, среди которых ТЦ Кунцево, Рольф Химки, Авилон Волгоградский проспект, Авилон Легенда ТТК, Рольф Центр, Автомир Ярославское шоссе, Автомир Озерная, Major Новорижское шоссе, Петровский Белая Дача, а также Авторусь Измайлово и Автопассаж.

Гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин заявил, что изначально в 2023 году компания будет сконцентрирована на активности в крупных городах-миллионниках, но уже потом «по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России».

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