Белый дом сообщил, что США включат ЗРК Patriot в новый пакет военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден объявит в среду, 21 декабря, о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом около двух млрд долларов, в который войдут в том числе системы противоракетной обороны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Такое заявление сделал представитель администрации США высокого ранга.

Как писал сайт KP.RU, Белый дом также подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон в среду, 21 декабря 2022 года, отметив, что речь идет об официальном приглашении.

«Президент Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности в размере почти два млрд. Он будет включать очень важные новые вооружения - ракетную батарею Patriot», - заявил американский дипломат.

В Белом доме отметили, что данные комплекс будут «критически важным средством» для «отражения российских ударов по "критической инфраструктуре Украины"». Коме того, в заявлении говорится о планах Вашингтона обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) применению ракетной батареи. Уточняется, что обучение будет вестись в одной из третьих стран и «это займет некоторое время».