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НовостиПолитика21 декабря 2022 8:15

Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина, где отмечен "беспрецедентный" уровень диалога

Зампред Совбеза РФ и председатель КНР встретились 21 декабря 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина, где отмечен "беспрецедентный" уровень диалога

Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина, где отмечен "беспрецедентный" уровень диалога

Фото: из соцсетей

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время своего визита в Китай передал главе КНР Си Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина, где отмечался беспрецедентный уровень диалога, а также кооперации двух стран.

«Медведев передал главе китайского государства послание президента Российской Федерации В.В. Путина, в котором, в частности, отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации», - сказано в заявлении секретариата зампреда Совбеза.

Уточняется, что в данном послании также отмечалась уверенность в «поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК»

Зампред Совбеза РФ и председатель КНР встретились в среду, 21 декабря, в государственной резиденции в Пекине. Китайское издание Tianmu News заявило, что Медведев посетил китайскую столицу по приглашению КПК, а позже российский политик показал видео со встречи с Си Цзиньпином.