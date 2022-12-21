Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина, где отмечен "беспрецедентный" уровень диалога Фото: из соцсетей

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время своего визита в Китай передал главе КНР Си Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина, где отмечался беспрецедентный уровень диалога, а также кооперации двух стран.

«Медведев передал главе китайского государства послание президента Российской Федерации В.В. Путина, в котором, в частности, отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации», - сказано в заявлении секретариата зампреда Совбеза.

Уточняется, что в данном послании также отмечалась уверенность в «поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК»

Зампред Совбеза РФ и председатель КНР встретились в среду, 21 декабря, в государственной резиденции в Пекине. Китайское издание Tianmu News заявило, что Медведев посетил китайскую столицу по приглашению КПК, а позже российский политик показал видео со встречи с Си Цзиньпином.