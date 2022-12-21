Аналитик Суконкин заявил, что Зеленский уехал в США, испугавшись разгрома украинских войск Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский уехал с визитом в США для встречи с американским лидером Джо Байденом, испугавшись разгрома Вооруженный сил Украины (ВСУ). Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и аналитик Алексей Суконкин.

«Зеленский понимает, что сейчас армию его страны начнут бить серьезно и это надо парировать», - заявил специалист, напомнив, что сегодня, 21 декабря, состоится коллегия Министерства обороны РФ с участием президента России Владимира Путина, предположив, что «что-то начнется в ближайшие дни или даже часы».

Суконкин указал на то, что вскоре в зоне проведения специальной военной операции начнутся большие действия с Вооруженных сил (ВС) России, предположив, что не просто так Москва вернула в зону спецоперации боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», а также приняла решение нарастить производство танков.

«Зеленский едет пиариться и послужить козырем для Байдена, чтобы ткнуть сомневающихся в США и Европу, где говорят об истощении арсеналов и неспособности некоторых государств обеспечить свою безопасность», - отметил аналитик.

Напомним, накануне Белый дом подтвердил, что украинский президент посетит Вашингтон в среду, 21 декабря 2022 года. Отмечалось, что речь идет об официальном приглашении, а также сообщалось о предстоящей встречи Зеленского с Байденом.