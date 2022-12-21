Финансовый аналитик перечислил причины ослабления рубля

Аналитик Масленников спрогнозировал, что доллар в начале января вернется к отметке в 65 рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российский рубль сдает позиции, это произошло впервые за последние месяцы. Доллар перешагнул отметку в 70 рублей. Российский экономист Никита Масленников назвал возможные причины ослабления рубля по отношению к основным западным валютам.

По словам эксперта, ключ к разгадке нужно искать в сжатии валютного предложения. В конце года экспортеры продавали валюту очень сдержано, так как за год выросли логистические издержки и деньги уходят по этому направлению.

Еще один фактор, который может подкосить положение рубля – это установка потолка цен на российскую нефть. К тому же, сейчас ведется дискуссия по поводу аналогичных ограничений на газ.

- Сказывается также поддержка валют со стороны центробанков их стран. На прошлой неделе ФРС, Банк Англии и европейский Центробанк подняли свои ключевые ставки на полпроцента, — отметил Никита Масленников в беседе с «Ридусом».

Эксперт не сомневается, что вскоре рубль отыграет утраченные позиции и к концу года вернется к привычным значениям. Экспортеры уже начали продавать валюту в преддверии налоговых платежей. Это поможет стабилизировать ситуацию.

- Будет где-то 65 рублей за доллар, по отношению к евро российская валюта, возможно, тоже укрепится на рубль, - заключил аналитик.