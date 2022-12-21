Россия укрепляет дружеские связи со странами Африки

Дипломаты стран Африки приняли участие в работе Российско-Африканского клуба. Фото: Владимир БОРОВИКОВ

На минувшей неделе, под руководством Чрезвычайного и Полномочного посла, посла по особым поручениям МИД РФ, руководителя Секретариата Форума партнёрства Россия-Африка Олега Борисовича Озерова, в Государственном музее Востока, состоялось собрание Российско-Африканского клуба.

Своим присутствием мероприятия почтили дипломаты стран Африканского континента: Египта, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Анголы, Судана, Алжира, Нигерии, Руанды, Гамбии, Бенина, Мадагаскара, Демократической Республики Конго, а также представители общественных организаций России, Камеруна и Эфиопии.

На встрече был затронут ряд вопросов: развитие и укрепление дружеских отношений и связей между странами Африки и Россией; Организация Второго Саммита «Форума партнерства Россия-Африка»; реализация поручения Президента РФ В.В. Путина о проработке инициативы открытия Музея культуры стран Африки на базе Государственного Музея Востока в г. Москва.

Участники встречи обсудили вопросы развития и укрепления дружеских отношений и связей между странами Африки и Россией. Фото: Владимир БОРОВИКОВ

Депутат ГД РФ, член комитета Государственной Думы по международным делам, член межпарламентской группы дружбы со странами Африки – Мария Бутина:

«Я вне сомнений поддержу инициативу создания Музея культуры, более того, я внесла предложение об организации стенда образовательного экспорта на Форуме «Россия-Африка» чтобы мы смогли достойно презентовать всем участникам данного мероприятия возможности наших ВУЗов. Я думаю, мы обязательно найдем точки соприкосновения в рамках Африканского межвузовского университета. Так же, в настоящий момент, я работаю над расширением программы «Послы русского языка» в том числе и на Африканский континент.

Чрезвычайный и Полномочный посол Экваториальной Гвинии Лусиано Нконго Ндонг Айекаба подчеркнул значимость деятельности Российско-Африканского клуба, его содействие укреплению связей между Россией и странами Африки. «Мы всегда за Россию, несмотря на давление со стороны западных стран» - сказал г-н Посол.

В конце встречи, все участники стали первыми посетителями выставки «От Петербурга до Асоана: путешествие Дмитрия Ефремова в Египет (1834-1835).

Выставка проходит в стенах Музея Востока (Никитский б-р, 12 А стр. 1) и открыта для свободного посещения до 25.01.23 г. Время работы: с 9:00 до 16:00.