Названы причины отсутствия новогоднего настроения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психолог Наталья Наумова в беседе с Lenta.ru предупредила, что нежелание праздновать Новый год может быть вызвано проблемами со здоровьем.

Так, специалист указала на возможность эндокринных нарушений или психических заболеваний, посоветовав пройти диагностику. Кроме того, по ее словам, отсутствие желания праздновать Новый год может быть также связано с социализацией, поскольку люди могут потерять чувство безопасности даже в знакомой компании.

«Нам важно для начала спросить у себя, что для нас значит новогоднее настроение. Дальше нужно понять, что для этого можно сделать: встретиться с друзьями, прочитать увлекательную книгу, посетить интересное мероприятие, купить себе что», - заявила психолог, отметив, что при постановке таких задач, а также при их выполнении, можно получить отличное настроение.

Ранее психолог Надежда Пожарова связала нежелание праздновать Новый год с предновогодней суетой, от которой человек может устать. Как сообщал «Пятый канал», специалист рекомендовала прогулки, а также вкусную еду.

Тем временем, согласно опросу онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и аналитическое агентство A2:Research, опубликованного на прошлой неделе, 16 декабря, примерно 49% россиян не чувствуют приближение Нового года, а 37% думают только о том, чтобы дотянуть до праздников. Об этом писали «Известия».