Названа лучшая иностранная валюта для хранения сбережений Фото: REUTERS

При формировании мультивалютных накоплений лучше выбирать доллар, так как евро в среднесрочной перспективе может ослабевать по отношению к американской валюте. Такой прогноз в беседе с Lenta.ru дал генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Если есть задача держать какую-то долю сбережений в другой валюте и постоянно откладывать в них, например, 5-10% дохода, то, выбирая между долларом и евро, лучше предпочесть доллар», - заявил специалист.

Эксперт предупредил о кризисе, который переживает еврозона. При этом, по его словам, есть много сценариев, способных изменить прогноз, однако наиболее вероятным будет все же ослабление евро к доллару. Самиев также указал на другие валюты, такие как, дирхам и юань, которые он назвал менее токсичными, но и менее удобными.

«Можно было бы рассматривать другие валюты, например дирхамы и юани, которые сейчас широко рекламируются, они совсем не токсичны, но менее удобны и более волатильны», - отметил он.

Ране экономист, преподаватель и аналитик Николай Кульбака в беседе с «360» рекомендовал россиянам не покупать валюту в экстренном порядке, советуя закупать ее только тем, кто собирается выезжать за границу или же тем, кто имеет сбережения свыше 500 тысяч рублей.

Эксперт по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал гражданам, которые получают 13-ю зарплату, как следует использовать данные средства для создания финансовой подушки безопасности. Как писали «Известия», эксперт посоветовал положить деньги на новогодний депозит под повышенные процент.