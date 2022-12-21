Названы риски для здоровья при тренировках в новогодние праздники Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фитнес-тренер, мастер спорта по самбо Дмитрий Нагулин предупредила, что тяжелые спортивные тренировки на фоне праздничных застолий могут плохо сказать на состоянии организма, в том числе нанести вред печени и сердца.

Нагулин уточнила, что последствия тяжелых тренировок могут стать самыми серьезными - от недомоганий до разрывов кровеносных сосудов, а также инсультов.

«Спортивные занятия после переедания и алкоголя - удар по печени, сердцу, сосудам. Организм старается расщепить молекулы этанола и максимально быстро избавиться от токсинов и веществ распада», - пояснила тренер в беседе с РИАМО.

Специалист посоветовал не отказываться полностью от фитнеса в новогодние каникулы, однако отметила, что тяжелые тренировки скорее всего нанесут вред здоровью.

Ранее Нагулин рассказал, как не получить травму во время тренировок. Как писал ОТР, специалист указал на необходимость подготовить организм перед выполнением упражнений сверх нормы, а также обратить внимание на правильную технику.

Нагулин также заявил, что сохранить физическую форму во время новогодних праздников можно только избегая переедания, при этом, как писал телеканал «360», он рекомендовал устроить дома танцы, играть в активные игры.