В клинике Сан-Паулу сообщили об ухудшении состояния легендарного футболиста Пеле

Медики сообщили об ухудшении состояния легендарного футболиста Пеле. Фото: REUTERS

В клинике Сан-Паулу сообщили об ухудшении состояния здоровья легендарного футболиста Пеле, трехкратного чемпиона мира.

«Наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», - цитирует сообщение клиники ТАСС.

В лечебном учреждении уточнили, что Пеле не нуждается в переводе в реанимацию и находится в обычной палате.

Напомним, 82-летний Пеле 30 ноября был госпитализирован в клинику имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу внепланово. Король футбола страдает онкологическим заболеванием, кроме того, у него выявлена инфекция. Сообщалось, что Пеле получает паллиативную помощь, которая снимает симптомы и боли, но не может устранить проблему.

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