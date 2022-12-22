Байден пообещал Зеленскому и дальше оказывать военную помощь Украине

Байден пообещал Зеленскому продолжать оказывать военную помощь. Фото: REUTERS

Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоялась в Белом доме в среду 22 декабря.

По словам Байдена, целью США и их партнеров является создание определенных издержек для России.

«Вместе с нашими партнерами мы также продолжим создавать издержки для Кремля, и мы поддержим Украину в стремлении к справедливому миру», — цитирует Байдена Sky News.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Вашингтоне. Он встретился с президентом США Джо Байденом, после переговоров лидеры дали совместную пресс-конференцию. Ранее сообщалось, что запланировано выступление Зеленского перед американскими конгрессменами.

Ранее бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала неожиданный визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Она объяснила, что это связано со снижением поддержки Украины в Соединенных Штатах. По ее словам, это было попыткой вновь «продать тему» конгрессу и обществу.