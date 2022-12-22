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НовостиПолитика21 декабря 2022 22:31

Экс-глава Роскосмоса Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке

Травмы получили и его сопровождающие
Мария ПАВЛОВА
Дмитрий Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке.

Дмитрий Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина.

Сообщается, что в момент обстрела Рогозин находился в гостинице. Травмы получили также несколько человек, которые сопровождали его.

Жизнь экс-главы Роскосмоса вне опасности, он находится под наблюдением врачей, уточнил собеседник агентства.

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника», —рассказал экс-глава Роскосмоса RT, добавив, что не намерен покидать Донецк и останется со своими ранеными товарищами.

Специалисты отмечают, что обстрел мог производиться из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства.

Также сообщается, что среди раненых при обстреле гостиницы в Донецке председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.