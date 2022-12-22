Рогозин рассказал о ранении при обстреле ВСУ

Врачи пришли к выводу, что осколок мины, попавший в позвоночник Дмитрию Рогозину, извлечь невозможно Фото: Личный архив

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в беседе со специальным корреспондентом KP.RU Александром Коцем рассказал о своем ранении, полученном при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Ранен. В правую лопатку вошел осколок, застрял в позвонке. Было 6-7 точных прилетов, один не разорвался, - уточнил Рогозин. - Мы в этой гостинице жили все это время. Бойцы мои тоже ранены, один в коме, один погиб".

Врачи пришли к выводу, что осколок мины, попавший в позвоночник Дмитрию Рогозину, извлечь невозможно. При этом сам доброволец оценивает свое состояние как удовлетворительное.

Экс-глава Роскосмоса также предположил, что местоположение его команды было кем-то "слито" противнику.

"В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место, - написал Рогозин в своем телеграм-канале. - Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились".

Как ранее писал сайт KP.RU, в момент обстрела Рогозин находился в гостинице. Травмы получили также несколько человек, которые сопровождали его.

Напомним, Дмитрий Рогозин получил официальную должность в рамках специальной военной операции - он стал руководителем группы военных советников, которая оказывает военно-техническую поддержку силам Донецкой народной республики.