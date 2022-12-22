В Госдуме предлагают освободить водителей от штрафов за разметку в сильный снегопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением освободиться водителей от штрафов за нарушением разметки во время аномальных погодных условий. Соответствующее обращение он отправил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Законодатель отмечает, что во многих регионах непрерывно идут снегопады и по прогнозам синоптиков ждать их завершения пока не стоит. Из-за чрезмерного количества осадков, у автомобилистов возникают проблемы с соблюдением правил парковки. Многие жалуются, что не видно дорожной разметки.

В связи с этим парламентария просит главу МВД объявить «зимнюю амнистию», в рамках которой водителей будут освобождать от штрафов за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки. Но действовать это правило будет только во время аномальных погодных условий, пишет RT.

Во время непогоды и снежных заносов на дорогах камеры фотовидеофиксации, контролирующие пересечение дорожной разметки, продолжают работать, и получение штрафа за такое нарушение ПДД весьма вероятно. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Тем временем, в Москву пришло резкое потепление. Синоптики прогнозируют, что ко конца недели на дорогах будет гололед, а затем вернутся снегопады, сообщает газета "Известия".