Мошенники начали обманывать россиян, получивших новые банковские карты Фото: Анастасия Осипова

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они переключили внимание на новые банковские карты. Обычно звонок поступает через 10-15 минут после доставки карты, лже-сотрудник банка предлагает активировать карту, но на самом деле преступники пытаются выманить деньги.

Чаще всего о выпуске новой карты мошенники узнают от прикормленных банковских сотрудников, чаще всего это штатные курьеры.

- По нашим данным, злоумышленники платят им от 500 до 1500 рублей за клиента, - рассказывает «Известиям» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Порой мошенники просто обзванивают людей, пока не попадут на человека, который по случайному совпадению действительно является клиентом банка и недавно выпустил карту. Во время звонка от такого сотрудника банка важно помнить, что настоящие сотрудники банков никогда не спрашивают персональные данные, ведь они имеются в анкете.

- Тем более, вас не будут просить перевести средства на какой-нибудь «сверхзащищенный» от мошенников счет. Еще один откровенный обман – то, что прямо сейчас на человека оформляют кредит, - отмечает глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Новым клиентам мошенники могут позвонить под предлогом информирования о правилах обслуживания карты или условий кредита. А еще звонки поступают от службы безопасности банка, якобы с картой происходят подозрительные операции.

- В этом случае у человека спрашивают все данные, пытаясь выведать максимум информации. Но если никаких операций не проводилось, то достаточно указать только этот факт. Потому что блокирование подозрительной операции всегда производится автоматически, а уже разблокирование (если оно необходимо) — с участием клиента банка, — подчеркнул член комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT рассказал, что в преддверии Нового года мошенники могут вести более активную деятельность. Уже есть случаи, когда при попытке заказа подарка на маркетплейсе человек попадает на мошеннический сайт, в результате чего переводит денежные средства мошенникам.

Стоит быть особенно внимательными при оформлении заказов и получении прочих услуг в интернете в преддверии новогодних праздников.Получив сообщение со ссылкой на очень выгодное предложение, не спешите вводить данные своей карты — это может быть фишинговый сайт, передает "360".