Конгресс США затормозил продвижение в Сенате обещанной Зеленскому помощи в 45 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат США не стал рассматривать проект закона о выделении Киеву помощи в размере 45 млрд долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Ожидалось, что сенат проголосует за помощь в рамках общего пакета расходов на сумму $1,7 трлн поздно вечером. Эти планы были отложены после того», - сказано в статье, где проводится параллель с тем случаем, когда демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, которая расширяет ограничительные меры «на предоставление убежища в эпоху пандемии на южной границе США».

Отмечается, что поддержка поправки со стороны некоторых демократов приведет к отказу однопартийцев от голосования по общему пакету расходов, из-за чего Конгрессу США придется принять временный закон о финансировании, а главные решения будут обсуждать уже в 2023 году, когда контроль в палате представителей перейдет Республиканской партии.

Отмечается, что проект закона может претерпеть изменения и поддержка Киеву уменьшится. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил о планах продолжить работу по голосованию на этой неделе.