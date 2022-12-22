Глава Амурской области Василий Орлов поручил усилить работу оперативных служб на новогодних выходных

Во время новогодних праздников оперативные службы Амурской области будут работать в режиме повышенной готовности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области во время новогодних праздников, с 30 декабря по 9 января, усилят работу спецслужб. Режим повышенной готовности будет введен по поручению губернатора региона Василия Орлова, чтобы исключить вероятность аварий на объектах ЖКХ, энергетики и железных дорогах. В этот период также сохраняется высокий риск пожаров в жилом секторе и провал автомобилей под лед.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы новогодние выходные прошли максимально безопасно для людей. На особый контроль нужно взять все мероприятия с применением пиротехнических средств, необходимо усилить контроль за работой объектов ЖКХ», – подчеркнул губернатор Василий Орлов.

Особое внимание будет уделено стабильной работе объектов ЖКХ и энергетики. Сотрудникам муниципальных администраций поручено ежедневно осматривать котельные в населенных пунктах. Специалисты будут следить за тем, чтобы температура в домах амурчан не начала снижаться.

«Для обеспечения безопасности жителей области все оперативные службы будут нести круглосуточное дежурство. В постоянной готовности будут находиться аварийно-восстановительные бригады и дорожники. Алгоритм действий на случай любого происшествия у нас определен, порядок работы четко отлажен», - рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Алексей Севостьянов.