Комитет Госсовета Татарстана отозвал поправки о переименовании должности президента республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению во время очередного заседания во вторник, 22 декабря, приняли решение доработать пакет поправок в Конституцию республики, уточнив, что в проекте закона не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических, а также национальных особенностей.

Как пишет «КП - Казань», депутаты заявили, что подобная возможность предусмотрена Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России». Тем не менее в поправках данного момента не учли.

Напомним, в Госсовет региона уже был внесен проект поправок, где президент Татарстана должен был быть переименован в главу республики. Все это произошло после того, как декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах страны. Согласно данному документу, руководителям российских регионов запрещается именоваться президентами.