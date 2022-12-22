На севере Хабаровского края открыли ледовые переправы

В Хабаровском крае открылись ледовые переправы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сезонные переправы появляются в Хабаровском крае ежегодно. Как только реки схватываются льдом, специалисты проверяют их на прочность, и как только лед становится достаточно крепким, открывается ледовая переправа. На открытие таковых в Охотском районе побывали с проверкой специалисты КГКУ «Хабаровскуправтодор», сообщает Транссибинфо.

- Такие сезонные дороги готовятся по согласованному проекту, который создан при соблюдении технологических аспектов. Есть определенные требования, как к скоростному режиму, так и к ширине и грузоподъемности. На переправах устанавливают автодорожные знаки. Закончится эксплуатация участка примерно в конце марта, - рассказали в КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Толщину льда проверяли не только специалисты КГКУ «Хабаровскуправтодор», но и сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, а также ГИМС. Стоит отметить, что для проезда транспорта до 20 тонн толщина льда должна быть более 40 сантиметров.

Всего в этом году откроют 40 переходов. Уже зимние дороги обустроены в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах.