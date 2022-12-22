Сколько мандаринов можно съесть за день, ответил врач-терапевт Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Чем ближе к новогодним праздникам, тем отчетливее витает в воздухе аромат мандаринов. Но употреблять эти цитрусовые стоит в ограниченном количестве.

Врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов ответил, сколько фруктов может съесть за день. Лучше разбивать общий объем на порции, а не пытаться употребить все разом.

Чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит, порция должна быть меньше.

- Безопасная норма — пять-шесть штук в день. Желательно распределить их на целый день и съедать порционно в течение дня, а не за один раз, - говорит врач в беседе с NEWS.ru.

Мандарины содержат немало глюкозы, что повышает выработку инсулина. Это опасно сбоем в важных внутренних процессах.

- Если съесть слишком много фруктов за один прием, то выработанный инсулин нарушает расщепление жира, из-за чего человек набирает вес, — рассказывает Асанов.

Но не стоит сразу записывать мандарины во вредные фрукты, аккурат наоборот. Они богаты витаминами С, B1 и B2, бета-каротином, клетчаткой и антиоксидантами. Но при этом любое цитрусовое способно вызвать сильную аллергическую реакцию. Так что передать их не стоит.

- В праздничные дни рекомендуется употреблять то количество мандаринов, которое переносится организмом хорошо, без развития каких-либо реакций (возможно превышение привычной дозы на 20—30%). При развитии острых реакций, таких как распространённая крапивница, отек Квинке, затрудненное дыхание, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, - сказала RT врач-иммунолог Елена Зиннатова.

Еще кислые плоды могут навредить людям с заболеваниями пищеварительной системы. И детям до года.

- В качестве десерта мандарины тоже не подходят, так как запускают процесс брожения в ЖКТ и провоцируют вздутие, - заключил Асанов.

Цитрусовые не сочетаются с жирами и белками мяса, рыбы и птицы. Они повышают аппетит, так что перед ужином не рекомендуется их есть.