Раненого в Донецке Рогозина перевозят на лечение в Москву

Дмитрия Рогозина не станут оперировать в Донецке Фото: из соцсетей

Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину отказались сделать операцию в Донецке и Ростове-на-Дону из-за ее сложности. Об этом сообщил помощник Рогозина.

«Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Рогозину из-за ее сложности», — рассказал помощник экс-главы «Роскосмоса», его слова приводит информагентство РИА Новости. По его словам, после транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей.

Дмитрий Рогозин был ранен в ходе обстрела донецкого ресторана боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 22 декабря 2022 года. Он получил осколочное ранение позвоночника.

Кроме того, по словам самого экс-главы Роскосмоса, в результате украинского обстрела гостиницы погиб личный помощник Рогозина. Также ранения в ходе атаки ВСУ получил присутствовавший в то время в этом же отеле премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко - при этом, полученные им ранения оказались несерьезными и он уже успел вернуться к полноценной работе на своей должности.

Рогозин находился в Донецке в качестве руководителя группы военных советников ДНР "Царские волки".