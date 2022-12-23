Минприроды призвало россиян ответственно дарить на Новый год живых кроликов

Кроликов на Новый год россиянам следует дарить с осторожностью, предупредили чиновники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минприроды РФ призвало соотечественников быть более ответственными в вопросах приобретения живых кроликов в виде подарка на Новый год. В ведомстве напомнили, что в законодательстве предусмотрена отдельная статья за жестокое обращение с животными.

"Министерство отметило, что декоративные кролики требуют не меньше заботы, чем собака или кошка, импульсивные решения завести питомца к празднику часто заканчиваются тем, что потом люди избавляются от подарков - выбрасывают на улицу, где они погибают", - отмечают "Вести FM" со ссылкой на федеральное ведомство.

Ранее директор московского зоопарка попросила россиян не выбирать кролика и других животных в качестве подарка на Новый год. "Пожалуйста, не дарите кроликов. Впрочем, как и любых других животных. Это может оказаться очень неудачным сюрпризом. Человек должен самостоятельно решиться на приобретение питомца, тщательно взвесив перед этим свои силы и возможности", — сообщила в соцсетях Светлана Акулова.

По ее словам, гражданам нужно очень ответственно подходить к покупке животных и понимать, что это абсолютно точно не лучший вариант для новогоднего подарка. Дарить кроликов стоит лишь тем людям, кто их по-настоящему любит и готов постоянно заботиться о них, уделять им внимание и тратить на кроликов свои деньги.