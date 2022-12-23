Олег Царев: ранение Рогозина оказалось тяжелее, чем предполагали изначально

Появилась новая информация о степени тяжести ранения и состояния Дмитрия Рогозина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранение, которое получил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в результате обстрела боевиками вооруженных сил Украины гостиницы в Донецке, оказалось более серьезным, чем сообщалось изначально. Соответствующую информацию публично распространил бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев.

"К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Всё сложнее", - сообщил политик в посте, размещенном в его официальном телеграм-канале.

В настоящее время Рогозина перевозят на лечение в Москву, где ему сделают операцию (из-за тяжести ранения экс-главы Роскосмоса проводить операцию ему отказались медики и в Донецке, и в Ростове-на-Дону).

При этом в СМИ и анонимным политических телеграм-каналах появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья Рогозина. Однако сын бывшего главы Роскосмоса Алексей Рогозин ее категорически опроверг.

"Все, кто пострадал 21 декабря в результате обстрела ВСУ гостиницы в Донецке, где в эти дни располагалась группа военных советников, находятся под наблюдением высококвалифицированных донецких и ростовских врачей. Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности", - написал в своем канале в Telegram Алексей Рогозин. Он также призвал прессу и блогеров не спекулировать на состоянии здоровья его отца.