Путин сообщил, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине

Владимир Путин выступил с любопытным заявление по украинскому конфликту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия стремится как можно быстрее завершить конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам состоявшегося 22 декабря нынешнего года заседания Госсовета РФ.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы конфликт на Украине был закончен. И чем быстрее, тем лучше», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации РФ на Украине 24 февраля 2022 года. Ее главной целью российский лидер назвал защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме того, задачами РФ в ходе спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины.

В ходе недавней встречи с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) Путин назвал важным промежуточным итогом СВО присоединение к России четырех новых территорий - Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей.