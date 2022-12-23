Посольство РФ заявило, что попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкционные ограничения, которые вводят Соединенные Штаты, продолжают значительно ухудшать отношения Вашингтона и Москвы. Такое заявление сделал российский советник-посланник Андрей Леденев, слова которого приводит посольство России в США.

Дипломат, комментируя введение очередных американских ограничений в отношении российских организаций, заявил, что Соединенные Штаты не намерены осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу

«Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину», - отметил советник-посланник, указав на то, что действия США в итоге приводят к серьезным отрицательным последствиям для «третьих» стран.

Напомним, в четверг, 22 декабря, Вашингтон в очередной раз расширил санкции против Москвы, введя ограничения в том числе в отношении 10 российских компаний, связанных с судоходством.