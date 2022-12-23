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НовостиПолитика23 декабря 2022 6:35

Посольство РФ заявило, что попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу

В диппредставительстве прокомментировали введение очередных американских ограничений
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посольство РФ заявило, что попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу

Посольство РФ заявило, что попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкционные ограничения, которые вводят Соединенные Штаты, продолжают значительно ухудшать отношения Вашингтона и Москвы. Такое заявление сделал российский советник-посланник Андрей Леденев, слова которого приводит посольство России в США.

Дипломат, комментируя введение очередных американских ограничений в отношении российских организаций, заявил, что Соединенные Штаты не намерены осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу

«Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину», - отметил советник-посланник, указав на то, что действия США в итоге приводят к серьезным отрицательным последствиям для «третьих» стран.

Напомним, в четверг, 22 декабря, Вашингтон в очередной раз расширил санкции против Москвы, введя ограничения в том числе в отношении 10 российских компаний, связанных с судоходством.