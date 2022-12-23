Посол Кении уличил Борреля во лжи о Путине

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Посол Кении в РФ Бенсон Огуту прокомментировал высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что в Африке не знают, "где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин".

В беседе с РИА Новости африканский дипломат не согласился с позицией европейского коллеги.

"Как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад, - подчеркнул Огуту. - Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем".

Как ранее писал сайт KP.RU, Жозеп Боррель подобным выражением аргументировал свою критику в адрес молодых людей на улицах столицы Мали Бамако, которые во время одной из акций держали плакат с надписью: "Путин, ты спас Донбасс, а теперь спасешь нас!".

Пользователи Twitter назвали это высказывание Борреля "заведомо расистским выпадом, который вписывается в контекст новой холодной войны" и возмутились тем, что "Боррель считает африканцев глупыми".

Напомним, Владимир Путин в ответ на провокационное заявление евродипломата обвинил страны Запада в "двойных стандартах" по отношению к африканским странам, полагая, что, "если бы эти люди знали, где находится Африка, не препятствовали бы поставкам российских удобрений и продовольствия".