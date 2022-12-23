В Приморье аномальный снегопад, выпало четыре месячных нормы осадков

Сугробы местами достают до крыш домов Фото: Кадр видео

В Ольгинском районе Приморского края всего за два дня месячная норма осадков оказалась превышена более, чем в четыре раза. Об этом сообщает "КП-Дальний Восток" со ссылкой на информацию приморского гидрометцентра.

При этом почти в два раза побит абсолютный рекорд за все время наблюдения - 100 миллиметров против 53 семью годами ранее.

Аномальный снегопад в Приморье привел метровым сугробам, а местами они переваливались за полутораметровые заборы и даже доставали до крыш домов, о чем свидетельствуют кадры из социальных сетей, размещенные местными жителями.

Согласно данным Приморского гидрометцентра, в Кавалеровском районе выпало 76 мм осадков при норме почти в 20 мм, что также свидетельствует о четырехкратном превышении.

В других районах разница с месячными нормами не такая явная, но все равно на большей части территории Приморского края снега выпало в эти дни больше, чем обычно выпадает за весь декабрь.