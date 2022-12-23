RT поздравил европейцев с Рождеством «сказкой о хомячке» Фото: Кадр видео

Отношения России с западными странами и Европой нельзя назвать простыми.

Вот уже много лет наша страна живет под прессингом санкций, цель которых разрушить экономику и поставить Россию в зависимость от внешнего мира. Но годы, что действуют ограничительные меры, показывают, что достичь этого не удастся.

В 2022 году ситуация обострилась, и санкции стали бить по странам, которые их вводят. Европейское правительство советует своим гражданам запасаться теплой одеждой, чтобы не замерзнуть и экономить электроэнергию, которая становится очень дорогой.

На этом фоне все чаще звучат недовольные голоса европейцев, которые вынуждены терпеть сложившуюся ситуацию в угоду политическим амбициям своих руководителей.

Европа отмечает Рождество и RT поздравил жителей «сказкой про хомячка» и пожелал европейцам счастливого «русофобского» праздника.