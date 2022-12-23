В нескольких регионах России задержаны шпионы СБУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о задержании в ряде российских регионов россиян, которых подозреваю в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

Сообщается о задержании в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Против задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже.

Как сообщают спецслужбы, организатором группы в Перми стал Дмитрий Стрелков, который уклоняясь от уголовной ответственности за экстремизм в 2019 году выехал на Украину. Отмечается, что он привлек к данной деятельности еще пару людей.

В аэропорту Биробиджана был задержан мужчина, пытавшийся выехать на Украину для того, чтобы вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также получить украинское гражданство. В Ростовской области задержали двух граждан, один из которых хотел выехать за границу, чтобы воевать против России.