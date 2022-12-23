Постпред Украины разозлил американцев изображением флага США в желто-голубом цвете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица разозлил американских граждан, опубликовав на своей странице в Twitter изображение флага США в желто-голубом цвете. Такую публикацию дипломат сделал после выступления украинского лидера Владимира Зеленского в Конгрессе США.

«Это отвратительно! Не оскверняйте наш флаг!», - написал один из комментаторов.

«Это настолько неуважительно, насколько это возможно, кроме как наступить на наш флаг или сжечь его», - добавил еще один.

«Мы Соединенные Штаты Америки, а не Соединенные Штаты Украины», - заявил другой.

Еще один пользователь социальной сети отметил, что таким образом украинский дипломат проявил «неуважение к каждому американцу, который сражался и погиб за этот флаг».

Некоторые решили напомнить представитель Украины при ООН об оказании финансовой помощи Киеву. «Вы берете наши деньги, а теперь не уважаете наш флаг?» - сказано в одном из комментариев.