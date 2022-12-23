Создательница «Смешариков» объяснила, почему персонажей мультфильма изначально называли «Сластенами»

Создательница «Смешариков» Николаева рассказала, что герои мультика изначально рисовались для шоколадной фабрики Фото: кадр из фильма

Генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что арт-директор компании Салават Шайхинуров поначалу рисовал образы героев из «Смешариков» для шоколадной фабрики, после чего появилась идея назвать данный проект «Сластены».

«Именно так должны были называться герои, которых Салават Шайхинуров разрабатывал для шоколадной фабрики. Всего получилось около 20 персонажей. Причем некоторые из них трансформировались в дальнейшем», - рассказала она, отметив, что в итоге оставили только девять главных героев.

Николаева также сообщила о планах открыть новый сезон «Смешариков» специальным выпуском, посвященным Кроше, поскольку 2023 год объявлен годом водяного кролика. Как она отметила, это будет «особенная новогодняя история», а отдельное место в ней занимает музыка. «Здесь и искры варьете, накал вестерна, задумчивый драматизм, и, конечно, отсылки», - отметила продюсер.

Ранее ведущий режиссер «Смешариков» Денис Чернов рассказал о трудностях при создании мультфильма. Как писал телеканал «360», по его словам, подобный вид киноискусства требует больших эмоциональных и физических вложений.

Как сообщил ФАН, вскоре выйдут аудиосказки и аудиоспектакли с героями анимационных сериалов «Смешарики». Премьера первых выпусков ожидается в канун Нового года.