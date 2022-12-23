Около 300 детей из Херсона и Запорожья примут участие в Кремлевской елке Фото: кадр из видео

Около 300 детей из Херсонской и Запорожской областей примут участие в Кремлевской елке, об этом сообщили на странице Telegram-канала Херсон.ру.

«240 детей из Запорожской области и 30 детей из Херсонской области отправились из Мелитополя в Москву», - сказано в сообщении.

Как отмечается, впервые дети Херсона и Запорожья увидят одно из главных новогодних мероприятий России. 25 декабря 2022 года дети посетят грандиозное представление в Государственном кремлевском дворце.

На кадрах видео одна из маленьких участниц на вопрос, что она ожидает от поездки, ответила с радостью: «Увидеть Москву». Кроме того, она пожелала счастья, здоровья, радости и чтобы все сбывалось.

Как писал сайт MSK.KP.RU, главную елку страны выбирали почти полгода. Идеальной оказалась елка из Волоколамска. Высота лесной красавицы составляет 27 метров, возраст 95 лет, диаметр ствола - 56 сантиметров, размах веток - 10 метров. Оказалось, что она безукоризненно подходит для того, чтобы украсить Соборную площадь Московского Кремля.

В красивом наряде елочка предстанет, начиная с 25 декабря. В этот же день начнутся спектакли «Новогодняя Елка в Кремле». Представления будут проходить в Кремлевском Дворце ежедневно по 8 января 2023 года.