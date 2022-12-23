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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:35

Эксперт по туризму Мельник назвал самые бюджетные туры для отдыха зимой

Эксперт по туризму Мельник назвал бюджетными турами для отдыха зимой Сочи и ОАЭ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эксперт по туризму Мельник назвал бюджетными турами для отдыха зимой Сочи и ОАЭ

Эксперт по туризму Мельник назвал бюджетными турами для отдыха зимой Сочи и ОАЭ

Фото: EAST NEWS

Гражданам России для отдыха в зимний период стоит рассмотреть Сочи и Объединенные Арабские Эмираты, считает эксперт по туризму Николай Мельник.

В разговоре с Lenta.ru он сообщил, что для экономии бюджета следует приобретать туры до 30-31 декабря и после 8 января, поскольку в январские дни праздников цены на них всегда завышены. Самыми дешевыми турами эксперт назвал Сочи, Адлер и Лазаревское, цены на которые начинаются от семи тысяч рублей за неделю отдыха, включая перелет, проживание и доставку в отель. Тур в Красную поляну обойдется минимум в 10-15 тысяч на одного человека.

Что касается зарубежных направлений, то здесь Мельник посоветовал обратить внимание на ОАЭ. По его словам, цена недельного тура в эту страну стартует от 25 тысяч рублей на человека, в эту стоимость входит перелет, проживание, медицинская страховка и трансфер.

Дороже обойдется отдых в Египте – цена тура начинается от 30-35 тысяч рублей на человека, включая перелет, проживание и питание «все включено». При этом выбрав Хургаду, россиянам придется заплатить 20 долларов за визу.

Кроме того, эксперт выделил среди зарубежных направлений Шри-Ланку, куда можно полететь по пакетному туры на основе чартерной программы. Одному человека такая поездка обойдется в 45 тысяч рублей, уточнил Мельник.