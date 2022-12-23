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НовостиПолитика23 декабря 2022 12:56

Лавров: Россия как никто заинтересована в мире между Арменией и Азербайджаном

Россия заинтересована не допустить рецидив конфликта
Сергей ГАПЧУК
Лавров: Россия как никто заинтересована в мире между Арменией и Азербайджаном

Лавров: Россия как никто заинтересована в мире между Арменией и Азербайджаном

Фото: REUTERS

Россия как никто заинтересована в мире между Арменией и Азербайджаном и недопущении рецидивов, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"РФ как никто другой заинтересована в прочном, справедливом мире между Арменией и Азербайджаном и недопущении рецидивов", - заявил Сергей Лавров.

Как ранее писал сайт KP.RU, 26 октября 2022 года глава МИД России Сергей Лавров призвал Турцию использовать всё своё влияние, чтобы восстановить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и поспособствовать началу содержательных переговоров по урегулированию конфликта. Кроме того, он призывал, чтобы все внешние игроки не допустили раскручивания военного сценария в Карабахе и остудили эмоции сторон.

Также 26 октября вступило в силу третье соглашение о возобновлении режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

Лавров напомнил о перемирии, заключённом 10 октября в Москве между главами МИД Армении, Азербайджана и России.