15% жителей Ставрополья получили повышение зарплаты в 2022 году

Стало известно, как изменились зарплаты россиян в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как в 2022 году изменилась зарплата у жителей Ставрополья. По итогам опроса*, выросла она только у 15% работающих жителей края. Об увеличении доходов чаще говорили те, кто занят в сфере добычи сырья (26%, средняя зарплата 60,6 тысячи рублей); специалисты по закупкам (25%, 51,5 тыс. руб.), производственные специалисты (22%, 49,4 тыс. руб. - столько же, кстати, в среднем получают в сфере сельского хозяйства); ИТ-специалисты (21%, 42,7 тыс. руб.) и банковские служащие (20%, 41,9 тыс. руб.).

Как уточняет издание Newstracker, еще четверть опрошенных рассказали о падении доходов (26%, преимущественно работники сфер «Автомобильный бизнес», «Консультирование», «Продажи», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR»).

36% работающий жителей Ставрополья остались с такой же зарплатой, с какой и были, остальные респонденты или затруднились дать однозначную оценку, или попали под сокращение.

В целом, ситуация в Ставропольском крае сопоставима со средней по стране - 15% опрошенных граждан России отметили увеличение зарплаты, снижение — 22%. Наибольшая доля тех, у кого увеличились доходы, проживает в Томской, Свердловской и Иркутской областях (27% и по 22% соответственно). Снижение зарплаты чаще всего отмечали в Челябинской области, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Ленинградской области (по 29%).

*Опрос проводился с 1 по 14 декабря среди 4 060 российских сотрудников и соискателей.