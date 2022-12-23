Автоэксперт перечислил машины, которые плохо себя ведут на скользкой дороге Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шеф-инструктор и руководитель академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев назвал машины, которые хуже всего ведут себя на обледеневшей дороге.

Этот показатель не зависит от марки или модели, а бывает обусловлен техническими характеристиками. Больше всего проблем возникает у машин без системы стабилизации, мощных спорткаров и машин с изношенными шинами.

Людям за рулем таких авто нужно проявлять повышенную ответственность, а другим участникам движения остерегаться их на дороге.

- Водителям заднеприводных машин нужно постоянно бороться с их неустойчивым состоянием. Переднеприводные машины без системы курсовой устойчивости опасны тем, что они позволяют развить более высокую скорость, — пояснил Кабышев «Газете.Ru».

Не самые безопасные отечественные машины и старые иномарки, так как лишены систем активной безопасности. Еще одна опасность – мощные автомобили, такие как Dodge Charger или Challenger с моторами V8 и задним приводом.

Грузовики – следующая категория, представляющая опасность. В России не принято «переобувать» такие авто в зимнюю резину из-за дороговизны.

И для всех является ключевым фактором безопасности степень износа резины. У новой резины глубина протектора составляет 8-10 мм, но когда она снижается до 4-5 мм, свойства сцепления начинают теряться.

Использование неправильной зимней резины может обернуться для водителей штрафом. На машину нельзя ставить разные варианты резины. Слишком изношенные шины также запрещены для использования. В противном случае грозит штраф в размере 500 рублей, сообщает ФАН.

Тем временем, наиболее популярными машинами у похитителей в 2022 году стали Hyundai, Kia и Lada. Уже второй год подряд самым угоняемым становится Hyundai Santa Fe, сообщает газета «Известия».