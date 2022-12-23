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НовостиАвто23 декабря 2022 15:07

Автоэксперт перечислил машины, которые плохо себя ведут на скользкой дороге

Автоэксперт Кабышев призвал опасаться мощных иномарок на скользкой дороге
Елена АКИМОВА
Автоэксперт перечислил машины, которые плохо себя ведут на скользкой дороге

Автоэксперт перечислил машины, которые плохо себя ведут на скользкой дороге

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шеф-инструктор и руководитель академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев назвал машины, которые хуже всего ведут себя на обледеневшей дороге.

Этот показатель не зависит от марки или модели, а бывает обусловлен техническими характеристиками. Больше всего проблем возникает у машин без системы стабилизации, мощных спорткаров и машин с изношенными шинами.

Людям за рулем таких авто нужно проявлять повышенную ответственность, а другим участникам движения остерегаться их на дороге.

- Водителям заднеприводных машин нужно постоянно бороться с их неустойчивым состоянием. Переднеприводные машины без системы курсовой устойчивости опасны тем, что они позволяют развить более высокую скорость, — пояснил Кабышев «Газете.Ru».

Не самые безопасные отечественные машины и старые иномарки, так как лишены систем активной безопасности. Еще одна опасность – мощные автомобили, такие как Dodge Charger или Challenger с моторами V8 и задним приводом.

Грузовики – следующая категория, представляющая опасность. В России не принято «переобувать» такие авто в зимнюю резину из-за дороговизны.

И для всех является ключевым фактором безопасности степень износа резины. У новой резины глубина протектора составляет 8-10 мм, но когда она снижается до 4-5 мм, свойства сцепления начинают теряться.

Использование неправильной зимней резины может обернуться для водителей штрафом. На машину нельзя ставить разные варианты резины. Слишком изношенные шины также запрещены для использования. В противном случае грозит штраф в размере 500 рублей, сообщает ФАН.

Тем временем, наиболее популярными машинами у похитителей в 2022 году стали Hyundai, Kia и Lada. Уже второй год подряд самым угоняемым становится Hyundai Santa Fe, сообщает газета «Известия».