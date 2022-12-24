Шесть человек погибли в результате пожара в незаконном доме престарелых в Кемерово

Семь человек погибли при пожаре в кемеровском доме престарелых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово на Таврической улице, сообщает ТАСС.

Как сообщают в экстренных службах Кемеровской области, еще два человека пострадали в результате пожара в кемеровском доме престарелых. В настоящее время их доставили в больницу, где местные медики оказывают пострадавшим всю необходимую качественную медицинскую помощь. При этом о состоянии пострадавших (и том, существует ли в настоящее время какая-либо угроза их жизни) пока ничего не сообщается.

По информации агентства, дом престарелых, в котором произошел пожар, является незаконным, никаких официальных документов о содержании престарелых постояльцев руководство дома престарелых не оформляло.

Сообщается. что к настоящему времени пожар в доме престарелых уже полностью потушен. По информации МЧС России, предварительная площадь пожара составила 180 "квадратов",