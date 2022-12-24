Пожар в доме престарелых в Кемерово ликвидирован

Сотрудники МЧС РФ оперативно потушили возгорание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кемерово сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в частном доме престарелых. По данным информагентств ТАСС и РИА Новости, в результате ЧП погибли девять человек. При этом в МЧС пока официально сообщают лишь о шести погибших.

Инцидент произошел вечером 23 декабря 2022 года. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

"Сигнал о возгорании в частном доме престарелых на улице Таврическая поступил в 22.21 мск. На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле. Подразделения пожарной охраны незамедлительно приступили к действиям по поиску людей и тушению пожара", - официально заявляют в пресс-службе МЧС РФ.

В настоящее время устанавливаются личности погибших в результате крупного пожара.

Известно, что данный дом престарелых был нелегальным, никаких документов и соответствующих разрешений на осуществление подобной деятельности он не имел.