Сгоревший в Кемерово дом престарелых был приютом для бездомных

Сгоревший в Кемерово дом престарелых был основан священником Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Частный дом престарелых в Кемерово, в котором вечером 23 декабря 2022 года произошел крупный пожар, был приютом для бездомных, который открыл пастор евангельской церкви Андрей Смирнов.

Отмечается, что в данном приюте могли проживать все нуждающиеся, в том числе и пожилые граждане. На момент пожара внутри находились не менее 20 человек.

Известно, что в результате пожара, по данным МЧС России, погибли 13 человек. Еще двое человек пострадали, они в настоящее время госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, есть ли угроза их жизни, пока не уточняется.

На данный момент пожар в приюте уже полностью потушен, возгорание ликвидировано.

По данным ТАСС, неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара в частном доме престарелых в Кемерово.