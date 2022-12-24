Путин сообщил, что рассчитывает на полное выполнение гособоронзаказа в РФ в 2023 году

Владимир Путин сделал крайне важное заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сообщил, что всерьез рассчитывает на то, что в 2023 году государственный оборонный заказ в РФ будет выполнен полностью.

"Конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, как и в этом году, в 2023 году задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружений, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме", – заявил глава государства 23 декабря на большом совещании с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны в Туле,

По мнению Путина, российские предприятия ОПК должны сделать все возможное и все от себя зависящее для полноценного выполнения гособоронзаказа в обозначенные властями сроки.

При это президент РФ отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса уже сейчас вносят большой вклад в развитие страны (их продукция, в частности, активно используется Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции на Украине).

Ранее Путин создал специальную рабочую групп по вопросам мобилизации. Ее возглавил вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Предполагается, что также новый орган будет заниматься всеми вопросами социальной и правовой защиты участников российской военной спецоперации на Украине. Участники данной рабочей группы по поручению президента РФ будут вести подготовку предложений по развитию мобилизационных мощностей и производства необходимого для российских войск.