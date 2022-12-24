Елена Зеленская откровенно рассказала о том, как ее муж Владимир отреагировал на начало СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга действующего украинского президента Елена Зеленская сообщила о его первой реакции на начало спецоперации России на Украине. Своими воспоминаниями она поделилась в интервью влиятельной британской газете The Financial Times.

По словам Зеленской, она проснулась утром 24 февраля нынешнего года от звуков взрывов на окраине Киева. К моменту ее пробуждения супруг уже был одет в костюм и галстук. «Когда она спросила, что происходит, он ответил: "Началось"», — подчеркивается в материале. После этого Зеленская собрала сумку и разбудила детей. Они укрылись на несколько часов в бункере, затем вместе с детьми ее на три месяца отвезли в место, расположение которого не уточняется.

Военная спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. О ее начале публично объявил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских боевиков. Кроме того, Вооруженные силы РФ, по словам Путина, в результате СВО должны осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины.

Путин неоднократно заявлял о том, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной и дипломатическому урегулированию конфликта. Однако, по данным МИД РФ, украинский президент Владимир Зеленский и его команда по указанию западных союзников Киева отказались вести переговоры с Москвой и фактически саботировали мирный процесс.